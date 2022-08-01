Белоус — о решении «Факела»: «Это гораздо лучше, чем постоянно жаловаться на судей»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус отреагировал на решение «Факела» не обжаловать решения судей по ходу сезона.

«По моему мнению, такое решение со стороны руководства воронежской команды — это все-таки гораздо лучше, чем постоянно жаловаться на судей», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в вопросе судейства необходимо искать баланс, полностью игнорировать ошибки арбитров нельзя, но и вести себя так, как в прошлом сезоне это делал «Рубин» — точно не стоит.

Ранее в «Факеле» заявили, что не будут подавать жалобы в Экспертно-судейскую комиссию РФС в течение всего сезона.