Прославленный ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение по ситуации в команде, которая вчера в матче 6-го тура РПЛ проиграла «Сочи» 1:2.

- Сейчас все пытаются понять, что случилось со «Спартаком»? Почему он всем проигрывает? У вас есть какое-то объяснение?

- Только одно, которое никак не вяжется с мнением господина Федуна. Они довели команду до того состояния, когда она психологически уже не готова выступать на таких ответственных соревнованиях, как чемпионат России. Когда футболистов убивают морально, восстать из пепла очень сложно. Здесь надо принимать радикальные меры. Их несколько.

- Какие?

- Первое – поменять всю команду, всех игроков и набрать новый состав, что будет сделать очень сложно.

- Что еще?

- Продать команду другому хозяину, чтобы больше не повторялось того, что происходит вокруг команды. Имею в виду скандалы, неурядицы и неуверенность. А есть еще и третий вариант, который никак не подходит на сегодняшний день.

- Какой вариант?

- Быстренько убрать тренерский штаб и назначить самого Федуна с женой, братом и всеми родственниками, чтобы они лично руководили игрой команды. Возможно, тогда они поймут, что вмешиваться в те дела, где они не профессионалы, нельзя. Я не могу понять, что обсуждает совет директоров, когда он собирается, ведь команда постепенно катится вниз? Я хотел бы обратиться через ваш сайт к господину Федуну.

- Пожалуйста.

- Леонид Арнольдович, поймите, если вы сами не можете разобраться в психическом состоянии команды, я вам предлагаю выход. Дайте мне возможность собрать три-пять истинных спартаковцев, ветеранов, которые придут в команду и проведут в течение недели психологическую работу. Мы будем разговаривать со всеми футболистами, узнавать их мнение, смотреть, как они тренируются, ведут себя между собой, и через неделю мы положим на стол четкий анализ состояния команды, в чем она на сегодня недорабатывает и почему такой разлад. Мы благодарим Федуна за деньги, но отрицательно относимся к его вмешательству в дела команды. С кем бы он не подписывал контракт, ничего не поможет, если в команде не будет единого мнения и единого коллектива. В «Спартаке» должен быть сплоченный коллектив, который вокруг себя собирает талантливых ребят, которых они в процессе тренировок учат играть. Сегодня они разобщены. И еще знаете, чему я удивился в последней игре?

- Чему?

- Витория настолько растерялся, что он ставит трех центральных защитников. А начал играть пятью защитниками. Это значит, что он ослабил атаку. Когда они играли в четыре защитника – «Спартак» пропускал один мяч. А когда стали играть в три – то пропускают по два мяча. Что это такое? Поэтому мне хочется спросить у Федуна, почему в такой критический момент не сделать шаг доброй воли и не послушать меня, человека, который с детства болеет за «Спартак» и играл за эту команду?

- Вы сказали, что одной из мер, правда, не очень подходящих команде, является смена тренерского штаба. Не думаете, что Витория сам скоро уйдет?

- Я не сказал, что надо увольнять Виторию. Просто вы посмотрите, сколько Федун сменил тренеров, генеральных директоров и так далее за время своего нахождения в команде? У него просто нет тормозов. Судьба человека Федуна не волнует. Каждая перестановка у него ошеломляющая. Неужели ему никто не может подсказать, что не деньги решают все? Денег у Федуна полно, а игры нет.

- Высказывалась такая версия, что футболисты сливают Виторию, потому что им не нравится методика его тренировок, и они хотели бы, чтобы вернулся Тедеско. Вы видите со стороны, что футболисты на поле валяют дурака и специально плохо играют?

- Думаю, что это ложная информация. Тедеско никто не выгонял. Он говорил, что скучает по семье, что не может жить в Москве с семьей, и ему нужно уехать. В итоге он получил освобождение и уехал. Когда прошла информация, что якобы супруга Федуна сказала, что надо посоветоваться с Тедеско и потом принимать решение, люди возмутились. Все это выдумки людей, которые сейчас издеваются над «Спартаком». Когда появляется открытое письмо за подписью Ловчева, других ветеранов, которое я тоже подписал, и мы обращаемся к господину Алекперову, я понимаю, что он в первую очередь поддержит своего финансового партнера, а не нас. Он скажет, пусть они сами там разберутся. Но я должен обратиться к ним с вопросом: Дорогие друзья, вы умеете зарабатывать деньги, но они не все решают. Если футболистам положить в карман по миллиону и выпустить на поле, от этого они не будут играть лучше. Вот и всё.

Елена Григорьевская