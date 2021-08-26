Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» посредством своего телеграм-канала. Как известно, в четверг «красно-белые» уступили «Сочи» в родных стенах с результатом 1:2.

Выступление «Спартака» в августе Рабинер назвал «бездарным».

«Всё закономерно. Информационный позор вокруг клуба вроде иссяк, но футбол - штука инерционная, и бардак в клубе перекинулся на команду», - поделился своим мнением журналист.

Что касается Руя Витории, тренера «Спартака», то Рабинер призывает оставить португальца в покое и дать ему заниматься своим делом. Журналист отметил, что из-за всего происходящего в «Спартаке» и вокруг него Витория лишился уверенности.