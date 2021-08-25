Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 224 Комментарии
Премьер-лига

Агент Кассьерры подтвердил возможность перехода игрока в «Сочи» эксклюзив

25 Августа 2021 • 23:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.83 3.60 4.40
Через 17 ч. 17 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Хельмут Венин, агент Матео Кассьерры, отреагировал на новости об интересе со стороны «Сочи».

- Могу сказать, что мы ведём переговоры.  Не могу говорить о деталях, но надеюсь, что скоро они завершатся, - заявил Хельмут Венин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Колумбийскому форварду 24 года, в данный момент он игрок португальского «Белененсеша», за который играет с 2019 года. Его контракт действителен до конца начавшегося сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 млн евро и не растет на протяжении трех лет.

Сергей Румянцев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Матео Кассьерра Трансферы футбола - лето 2021 Хельмут Венин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.65 3.25 2.75
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
00:34 · Россия. Премьер-лига
Россия – уже десятая в таблице коэффициентов УЕФА, вперёд вырвалась Австрия
25 Августа
23:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры подтвердил возможность перехода игрока в «Сочи» эксклюзив
23:12 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Сочи» может не хватить опыта»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Бош: «Давно слежу за Азмуном»
22:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» претендует на скандального защитника «Галатасарая» слухи
21:28 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о Витории: «Человеку надо дать поработать в спокойной обстановке» 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
Врач «Спартака» назвал вероятные сроки возвращения Селихова
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» готов допустить на трибуны не более пяти тысяч зрителей
20:11 · Россия. Премьер-лига
Стали известны клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита 8
19:15 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о подготовке двух футболистов к матчу против «Сочи»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» и ЦСКА смогут посетить не более тысячи болельщиков 7
16:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Дрейера опроверг слухи о переходе игрока в «Рубин»
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о подписании голландского латераля официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о переговорах по новому контракту со «Спартаком»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола 8
Все новости
Рекомендуем
 