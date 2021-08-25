Хельмут Венин, агент Матео Кассьерры, отреагировал на новости об интересе со стороны «Сочи».

- Могу сказать, что мы ведём переговоры. Не могу говорить о деталях, но надеюсь, что скоро они завершатся, - заявил Хельмут Венин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Колумбийскому форварду 24 года, в данный момент он игрок португальского «Белененсеша», за который играет с 2019 года. Его контракт действителен до конца начавшегося сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 млн евро и не растет на протяжении трех лет.

Сергей Румянцев