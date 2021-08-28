Агент Барбоза высказался о возможной отставке главного тренера в «Спартаке»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с «Рейтингом Букмекеров» поделился мнением о возможной отставке португальского специалиста Руя Витории с поста наставника московского «Спартака».

«Отставка Витории - это вопрос клуба. Администрация должна дать оценку работы тренера. Пока результат неудачный, но сезон не закончился», - высказался агент.

Португальский тренер возглавил команду в начале этого лета. Стороны заключили контракт на два года. Под руководством Витории «красно-белые» не смогли выйти в Лигу чемпионов, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике».

Плохи дела у «Спартака» и на внутренней арене. После шести туров Премьер-лиги команда набрала семь баллов и занимает лишь десятое место в таблице. В последнем матче москвичи на своем поле проиграли «Сочи» со счетом 1:2.