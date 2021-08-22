Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу провального выступления «красно-белых» в чемпионате.

- «Спартак» не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата – «Арсенал». Москвичи снова разочаровали?

- Я ожидал, что «Арсенал» даст бой. Другое дело, что если «Спартак» претендует на что-то высокое, он должен был вчера побеждать. А все выглядело так, как будто играли две одинаковые команды.

- Что происходит со «Спартаком»?

- Наверное, Витория не может что-то сделать в коллективе. Вроде бы и по составу команда неплохая, а игры нет. Есть какие-то комбинации, с флангов что-то проходит, но мы не видим тот «Спартак», к которому привыкли: чтобы была мысль, игра. Наверное, что-то происходит в коллективе - идет ротация футболистов, Витория сам не знает, кому доверять, кого ставить. Нет четкого состава. Из-за этого и ребята не могут сразу себя найти. Если Понсе тренер доверяет, тот он хоть как-то пытается. Также и Зобнин, Джикия, Жиго. Но таких мало.

- Что происходит с Соболевым, который потерял место в основе?

- Мне это непонятно. Ларссона тренер то ставит, то меняет, Бакаева куда-то смещает. Из-за этого у «Спартака» что-то не получается.

- Мы видим, что Витория переходит на прошлогоднюю схему игры. Это означает, что он растерян?

- Думаю, что так и есть. Но это непонятно, ведь он готовил эту команду, и она выглядела неплохо. Но сейчас мы видим, что физическое состояние «Спартака» далеко от оптимального. Понятно, что футболисты бьются, это имидж клуба, но пока им не хватает. Было ведь понятно, что у себя дома «Арсенал» будет биться по максимуму, но мы видим, что туляки переламывали ход матча, создавали моменты и даже могли выиграть.

- Вы удивлены тем, что игра в нападении у «Спартака» разладилась в этом сезоне, ведь исполнители не поменялись?

- Это все от неуверенности. Еще и матчи квалификации Лиги чемпионов поддавили команду. После проигрыша «Бенфике» то там 1:0, то тут ничья, потом поражение. Все это накапливается. Кто-то не проходит в состав, у кого-то идет недопонимание. Поэтому у Витории еще очень много работы. Если команда будет играть в том же духе, то Федуну это не понравится, и опять будет что-то придумывать.

- На старте у команды был хороший календарь, который должен был стать преимуществом. Теперь «Спартаку» будет только сложнее?

- Конечно. В чемпионате надо выравниваться, плюс Лига Европы начнется. Играть на два фронта не так просто. Как команда будет выходить из этой ситуации? Тут многое зависит от коллектива, как ребята это переживут. Тем более, есть и другие моменты: непонятно останется ли Жиго, многие перезаключают контракты и хотят больше денег. Все это тоже выбивает из колеи.

- Уже к октябрю «Спартак» может провалить все свои задачи на сезон. В этом случае Виторию уберут?

- Да. Тем более, многие футболисты будут играть за сборные. Это дополнительная нагрузка. Тут надо будет находить подход, выравнивать тренировочный процесс. У команды тяжелая ситуация. Но «Спартак» сам себя в нее загнал. Перед сезоном все надеялись на одно, а тут все резко поменялось.

- Пошли слухи, что игроки могут сливать тренера из-за того, что им не нравится большой объем беговой работы, который дает Витория. Что об этом думаете?

- Это вряд ли. У ребят большие контракты, и никто на это не пойдет. Каждый занимается своим делом. Однозначно такого варианта не будет. Ту понятно одно: если так будет продолжаться, то Федун опять будет думать о том, что вернуть, чтобы найти ключик к команде.

Елена Григорьевская