Федотов: «Команда, желание, всё совпало, заслуженная победа»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы очень хотели победить. Всегда говорим о том, как команда реагирует на поражение, на обидное поражение. Я думаю, что мы в Самаре не заслужили поражения, но отдали много сил, приложили много усилий, но сегодня, как говорится, момент истины. Команда, желание, всё совпало, заслуженная победа. Как говорится, посвящаем ее своим болельщикам, родным и близким. Просто ребятам сказали, чтобы они проявили все. Волевая победа, это тоже дорого стоит.

- Юсупов сказал, что победа над «Спартаком» особенная. А для вас?

- Что об этом говорить? Я уже рассказывал однажды, что у меня батя, которого уже нет с нами давно. Раньше как было? Была одна команда, за которую болели. Это советский спорт, в нашем небольшом городке, и я на этом воспитывался, поэтому, конечно, ничто никуда не делось. Мы вспоминаем эти матчи в Оренбурге, когда весь стадион, казалось, полный, и нету принадлежности к «Спартаку», и все болеют за «Спартак». Всегда сложно, всегда хорошая команда, которая играет в хороший футбол.