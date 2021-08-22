Кавазашвили предложил натурализовать Айртона

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу нынешнего состава «красно-белых».

Экс-игрок сборной СССР заявил, что сейчас в составе «Спартака» играют посредственные футболисты, за исключением Самуэля Жиго и Айртона, и отметил, что потеря французского защитника станет болезненной для московского клуба.

Кроме этого, Кавазашвили предложил дать Айртону российский паспорт, так как это решит много проблем для национальной команды, и назвал бразильца очень сильным футболистом, пишет Sport24.

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Спартак» находится на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Сочи».