Илья Казаков: «Федотов был бы лучшей кандидатурой для сборной»

Журналист Илья Казаков, который в своё время занимал должность пресс-атташе сборной России, коснулся темы главного тренера команды. Как известно, в июле российскую сборную возглавил Валерия Карпин.

«Считал и считаю, что именно Федотов был бы лучшей кандидатурой для сборной», - написал Казанов в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова обыграл на выезде «Спартак» с результатом 2:1. На текущую минуту именно сочинцы располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России.

Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.