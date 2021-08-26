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Премьер-лига

Илья Казаков: «Федотов был бы лучшей кандидатурой для сборной»

26 Августа 2021 • 21:10 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Журналист Илья Казаков, который в своё время занимал должность пресс-атташе сборной России, коснулся темы главного тренера команды.  Как известно, в июле российскую сборную возглавил Валерия Карпин.

«Считал и считаю, что именно Федотов был бы лучшей кандидатурой для сборной», - написал Казанов в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова обыграл на выезде «Спартак» с результатом 2:1. На текущую минуту именно сочинцы располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России.

Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Федотов Сочи
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Комментарии (1)
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Don sangre
26 Августа 2021 в 21:34
Ну теперь понеслось.... Тренер уже есть. Проиграет отбор тогда и посмотриим
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окончен Уфа 1:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
окончен Ахмат 2:1 Арсенал Тула
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