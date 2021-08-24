Известна позиция «Спартака» по лимиту на легионеров

В понедельник клубы Премьер-лиги России во время собрания обсудили потенциальные реформы в российском футболе, в частности вопрос лимита на легионеров. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» выступает за сохранение лимита, но изменение его формата. «Красно-белые» поддерживают заявочный лимит по формуле «15+10». Речь о том, чтобы в заявку на сезон из 25 футболистов каждый клуб мог внести 10 иностранных игроков.

Кроме того, «Спартак» поддерживает установление ограничений по качеству иностранных игроков, в том числе взносы для тех клубов, чей легионер не соответствует требованиям. Идея в том, чтобы этот взнос мог вернуться, если иностранный футболист со временем подходит под установленные критерии.