Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» от «Сочи» со счётом 1:2.

«Удивил, прежде всего, результат. Ничего не понимаю, такое ощущение, что какое-то колдовство действует против «Спартака». В принципе, они ничем не уступали и даже превосходили «Сочи». Они первыми забили, и все как-то было гладко. И вдруг, уже проигрывают. Не знаю, что там происходит внутри коллектива. Кто-то не добежал, кто-то не досмотрел. По глазам видно, что они сами не могут понять, в чем дело, у меня такое ощущение. А другие за счёт этого набирают очки. Мяч всякими способами летит в ворота «Спартака», но такое бывает.

Большие ли проблемы у Витории? Я не знаю, как там у них все обговорено. В «Спартаке» за 10 лет поменялось уже очень много тренеров, уйдет или не уйдет, не так важно. Я говорил, что «Спартак» должен выиграть, и все к этому шло, когда они забили гол. Выиграли, вообще были бы на втором месте. Да и сейчас проиграли, ничего страшного и драматического нет. Просто непонятно, по игре вроде бы никому не уступают, но матчи проигрывают. Но на «Спартак» все настраиваются, как на свою последнюю игру», - сказал Мостовой.