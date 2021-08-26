Юсупов: «Когда счёт 1:1 стал, было ощущение, что мы уже не проиграем»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Сочи» (1:2) Артур Юсупов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы не ожидали, что так будет, сыграли на характере, использовали свои моменты, их не так много было, но использовали, наверное, практически 100%. В принципе, и «Спартаку» ничего не давали сделать, такая игра ничейная. Видимо, наш характер был сильнее, чем у «Спартака» сегодня. «Спартак» так играл, мы не знаем. У нас была такая установка: выбегать в контратаки. В принципе, мы как планировали, так и сыграли. Пропустив, хорошо, что быстро сравняли счет. Когда счёт 1:1 стал, было ощущение, что мы уже не проиграем.

- Голевая комбинация с вашим голом. Как вы оказались на месте центрального нападающего?

- Это не прямо центрального. Я с края бежал и сужал. Подразумевался пас туда, и поэтому я туда открылся. Хорошо, что опередил защитника, отмечу голевой пас, мне отлично дали. Я не мог не забить. Это, наверное, одна из значимых побед над «Спартаком», плюс 0:4 проиграли на Кубке Париматч Премьер. Было желание отыграться, слава богу, выиграли. Наверное, реабилитировались.