Московский «Спартак» продолжает искать на трансферном рынке усиление на позицию правого защитника. Ранее «красно-белые» отказались от кандидатуры Гонсало Монтиэля, из-за чего начался скандал с бывшим спортивным директором, а также в последний момент передумали подписывать Максимилиано Кауфриза из «Сент-Трюйдена».

Теперь «Спартак» в очередной раз обратил свое внимание на футболиста «Порту» Уилсона Манафа, передает местное издание A Bola. В середине лета россияне уже предпринимали попытку купить 27-летнего игрока, но сумма в семь миллионов евро не устроила руководство португальцев.

Сейчас же московский клуб опять попытается сбить цену на Манафа, так как сам защитник намерен покинуть свою нынешнюю команду.