Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 160 Комментарии
Премьер-лига

Бельгийский агент похвалил скаутинговую систему «Спартака» за находку Кауфриза

24 Августа 2021 • 18:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.78 3.70 4.50
26.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший игрок сборной Украины Сергей Серебренников, который сейчас работает агентом в Бельгии, высказался по поводу трансфера защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиана Кауфриза в «Спартак». 

Серебренников похвалил скаутинговую систему московского клуба за находку этого игрока, и добавил, что это неплохой футболист. Также экс-игрок сборной Украины заявил, что бельгийские топ-клубы интерес к защитнику не проявляли, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Кауфриз является игроком «Сент-Трюйдена» с 2020 года. Его контракт с клубом действует до 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Серебренников Трансферы футбола - лето 2021 Максимилиано Кауфриз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 26 августа 2021
18:18 · Россия. Премьер-лига
Бельгийский агент похвалил скаутинговую систему «Спартака» за находку Кауфриза
16:59 · Россия. Премьер-лига
Промес и Мозес вернулись в общую группу игроков «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Канделаки резко отреагировала на уход Нобеля Арустамяна 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 26 августа 2021
16:02 · Россия. Премьер-лига
Влашич может продолжить карьеру в АПЛ
15:40 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Читал мнение про то, что мы должны пойти по пути англичан. Я согласен с этим» 1 эксклюзив
15:18 · Россия. Премьер-лига
Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ» официально
15:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Порту» Манафа все-еще может оказаться в «Спартаке»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зенит» будет готовиться к очень тяжелым матчам в Лиге чемпионов» 1
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» интересуется колумбийским нападающим
13:34 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл конкурента для Айртона в ФНЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Кукуян о работе: «Как у сапёров – одна ошибка, и тебя нет» 2
13:12 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на матч «Зенит» - ЦСКА
12:51 · Россия. Премьер-лига
​РФС рассказал, какой формат РПЛ больше всего нравится фанатам
Все новости
Рекомендуем
 