Бельгийский агент похвалил скаутинговую систему «Спартака» за находку Кауфриза

Бывший игрок сборной Украины Сергей Серебренников, который сейчас работает агентом в Бельгии, высказался по поводу трансфера защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиана Кауфриза в «Спартак».

Серебренников похвалил скаутинговую систему московского клуба за находку этого игрока, и добавил, что это неплохой футболист. Также экс-игрок сборной Украины заявил, что бельгийские топ-клубы интерес к защитнику не проявляли, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Кауфриз является игроком «Сент-Трюйдена» с 2020 года. Его контракт с клубом действует до 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей.