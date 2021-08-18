Поединок «Спартака» и «Сочи» смогут посетить три тысячи зрителей

На своем официальном сайте московский «Спартак» сообщил о том, что матч шестого тура российской Премьер-лиги против «Сочи» вживую смогут увидеть до трех тысяч зрителей. Такое решение принял Роспотребнадзор.

Встречу примет «Открытие Банк Арена», а ограничения обусловлены эпидемиологической ситуацией. Также клуб объявил о старте продажи билетов. Поединок пройдет 26 августа в 18:30 по Москве.

Стоит отметить, что руководство «красно-белых» хотело перенести игру на более позднее время, чтобы болельщики смогли добраться до стадиона в будний день, но РФС ответил отказом, аргументируя это отсутствием свободного слота в графике вещаний матчей РПЛ.