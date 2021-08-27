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Премьер-лига

Бышовец: «Витория испытывает проблемы с выбором состава»

27 Августа 2021 • 12:50 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Анатолий Бышовец высказался насчёт проблем «Спартака» в текущем сезоне. Накануне москвичи проиграли свой уже третий поединок в чемпионате России – «Сочи» со счётом 1:2.

По мнению бывшего наставника российской сборной, португальский коуч «красно-белых» слабо понимает возможности своих подопечных: «Витория испытывает проблемы с выбором состава и сочетаний футболистов. Требования Руя противоречат возможностям игроков».

Также Анатолий Бышовец придерживается мнения, что «Спартаку» нужно было удержать любой ценой Доменико Тедеско. «Решение по Доменико было неправильным», - подчеркнул опытный тренер в интервью «ВсеПроСпорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Сочи Руй Витория Доменико Тедеско
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