Бышовец: «Витория испытывает проблемы с выбором состава»

Анатолий Бышовец высказался насчёт проблем «Спартака» в текущем сезоне. Накануне москвичи проиграли свой уже третий поединок в чемпионате России – «Сочи» со счётом 1:2.

По мнению бывшего наставника российской сборной, португальский коуч «красно-белых» слабо понимает возможности своих подопечных: «Витория испытывает проблемы с выбором состава и сочетаний футболистов. Требования Руя противоречат возможностям игроков».

Также Анатолий Бышовец придерживается мнения, что «Спартаку» нужно было удержать любой ценой Доменико Тедеско. «Решение по Доменико было неправильным», - подчеркнул опытный тренер в интервью «ВсеПроСпорт».