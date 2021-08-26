Витория: «Конфликта с игроками нет абсолютно никакого»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:2) ответил на вопросы о недопонимании с игроками.

- Бросилось в глаза, что когда выходили молодые игроки на замену, Ломовицкий с Игнатовым, вы пытались рассказать защитникам, как нужно перестроиться, но они вас не понимали. У нас есть термин «потерять раздевалку». Вам не кажется, что такая ситуация сейчас присутствует? Неужели Алекс Крал настолько слаб, что выходит Хендрикс?

- Касаемо изменения после замены, которое мы хотели сделать, был такой план, что в связи с тем, что Жиго получил травму, не смог продолжить игру, почувствовав дискомфорт, сделали такое изменение: Джикия должен был играть в центре обороны, Айртон левого центрального защитника, а Зобнин - правого центрального защитника. Сначала ребята немного растерялись, не поняли, потому что был шум, непросто было докричаться, плюс сама игровая ситуация непростая, но быстро разобрались и перестроились так, как мы попросили их.

Что касается вопроса Крала-Хендрикса. Когда мы делали замену, то Хендрикс в этот момент уже разминался. К тому же мы посчитали, что в этой ситуации это будет лучшим выбором, поскольку Хендрикс может разворачивать игру не за счет бега, передвижения, а за счет передачи. У всех футболистов есть свои характеристики, и в этом компоненте Йоррит может чуть получше решить. Когда проигрываешь, возникает много вопросов. Спасибо за то, что они футбольные.

- Ходят такие разговоры, что у вас существует конфликт с некоторыми игроками по методике тренировок. Соответствует ли это правде или нет?

- Это вы можете спросить у любого игрока. Со своей стороны я могу сказать, что это неправда, и точка. Конфликта нет абсолютно никакого!