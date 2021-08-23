Несмотря на то, что вчера появилась информация по поводу решения «Спартака» оставить защитника Самуэля Жиго в клубе, во Франции продолжают появляться слухи касательно потенциального трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что сам футболист желает вернуться на родину из-за семейных обстоятельств, но руководство столичной команды не получало соответствующего предложения. Сегодня же журналист Игнацио Генуарди заявил об интересе к французу со стороны «Лиона».

Согласно предоставленным данным, клуб Лиги 1 намерен осуществить переход Жиго до конца августа. «Лион» ищет нового исполнителя в центр обороны после инцидента с Марсело.

Напомним, что около недели назад «Спартак» отказался продавать защитника в «Торино» за три миллиона евро, посчитав эту сумму слишком заниженной.