Защитник «Порту» Манафа все-еще может оказаться в «Спартаке»

По информации Евро-Футбол.Ру правый защитник «Порту» Уилсон Манафа все-еще может переехать в «Спартак». Источник, близкий к игроку, сообщает, что консультации не прекращались, как между клубами, так и с самим футболистом. При этом, сам Манафа не против переехать в Москву при наличии хорошего предложения контракта.

Напомним, что Манафа перешел в «Порту» из «Портимоненсе» в 2019 году. За это время он сыграл он сыграл 111 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с бельгийским «Сент-Трюйденом» по поводу трансфера защитника Максимилиано Кауфриза.