Джикия рассказал о причинах неудачного старта «Спартака» в РПЛ

Российский оборонец московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о причинах неудачного старта команды в сезоне 2021/22 российской Премьер-лиги.

Джикия отметил, что даже при неудачных исходах поединков футболисты стремятся выкладываться на футбольном поле на 100%.

«Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов», - цитирует защитника пресс-служба «красно-белых.

После пяти игровых дней российского чемпионата москвичи имеют в своей копилке семь зачётных баллов, занимая восьмую строку в турнирной таблице.