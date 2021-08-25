Агент Хендрикса - об уходе из «Спартака»: «Йоррит счастлив находиться здесь»

Футбольный агент Фулько ван Куперен, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, высказался по поводу будущего своего клиента в московском клубе.

Агент заявил, что игрок счастлив в Москве и намерен остаться в «Спартаке», пишет Sport24.

Напомним, что Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе этого года, перейдя из ПСВ за 500 тысяч евро. Его контракт рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют три европейских клуба, имена которых не назывались.

После пяти туров РПЛ «Спартак» находится на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Сочи».