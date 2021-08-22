Тимур Гурцкая: «Всё идёт к отставке Витории»

Известный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу ситуации в «Спартаке». Напомним, что вчера «красно-белые» не сумели обыграть тульский «Арсенал» (1:1).

«Пока всё ожидаемо. На плохую физическую форму налазилось ещё и плохое моральное состояние. Думаю, что это всё приведёт к отставке главного тренера. Если «Спартак» не обыграет «Сочи» в следующем туре, то Виторию уволят ещё перед перерывом на матчи сборных», - цитирует агента телеграм-канал «Футбольный бигги».

Напомним, что Руй Витория возглавил «Спартак» этим летом. После пяти туров РПЛ «Спартак» находится на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Сочи».