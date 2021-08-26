​Фанаты «Спартака» планируют ехать на клубную базу

Болельщики «Спартака» негодуют. Их любимый клуб регулярно оказывается в центре скандалов, что влечёт за собой частые перестановки в руководстве и сказывается на результатах команды. «Красно-белые» в шести стартовых турах нового чемпионата раздобыли всего лишь семь очков. Разумеется, это очень мало для команды с чемпионскими амбициями.

По данным телеграм-канала «Раздевалка», большой актив фанатов «Спартака» планирует отправиться на клубную базу. Очевидно, болельщики будут пытаться добиться каких-то решительных шагов по преодолению кризиса.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже после паузы на матчи сборных. 12 сентября команда Руя Витории примет на своём поле «Химки».