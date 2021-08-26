Витория ответил на вопрос об отставке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:2) ответил на прямой вопрос об уходе из команды.

- «Спартак» проиграл на старте сезона три из шести матчей. Не было ли у вас мысли об отставке? Или вы верите и планируете продолжать работу с этой командой?

- Должен вам сказать, что я борец по натуре и просто так не сдамся. Я верю в свое дело и то, что делаю. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни в целом. Наверное, вы все что-то подобное переживали в таких ситуациях. Сейчас да, непростой момент настал. Это совсем не то, что мы хотели получить, когда начинался чемпионат. Я ни в коем случае не повернусь спиной к этой ситуации и обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов. Верю в то, что я делаю.

- Сейчас наступает перерыв на матчи сборных. С одной стороны хорошо, наверное, есть возможность перевести дух, поработать с футболистами, донести до них какие-то идеи и видение футбола. Но опять же у вас большое количество игроков уезжают в сборные. Вы с ними не работали на сборах, они приехали после Евро, и сейчас также выпадает большая группа игроков. Как будете действовать, какие планы?

- В этой паузе мы будем работать с теми игроками, которые останутся. А их останется не так уж и мало. В нашем распоряжении будут и Виктор Мозес, и Куинси, и Соболев. Будем работать с ними. Касаемо линии обороны, также у нас есть игроки, которые не едут в сборные - Николай Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон. Конечно, воспользуемся этой паузой. 9 игроков у нас не будет, а остальные в нашем распоряжении.