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Витория ответил на вопрос об отставке

26 Августа 2021 • 21:23 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после  матча с «Сочи» (1:2) ответил на прямой вопрос об уходе из команды.

- «Спартак» проиграл на старте сезона три из шести матчей. Не было ли у вас мысли об отставке? Или вы верите и  планируете продолжать работу с этой командой?

- Должен вам сказать, что я борец по натуре и просто так не сдамся. Я верю в свое дело и то, что делаю. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни в целом. Наверное, вы все что-то подобное переживали в таких ситуациях. Сейчас да, непростой момент настал. Это совсем не то, что мы хотели получить, когда начинался чемпионат. Я ни в коем случае не повернусь спиной к этой ситуации и обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов. Верю в то, что я делаю.

- Сейчас наступает перерыв на матчи сборных. С одной стороны хорошо, наверное, есть возможность перевести дух, поработать с футболистами, донести до них какие-то идеи и видение футбола. Но опять же у вас большое количество игроков уезжают в сборные. Вы с ними не работали на сборах, они приехали после Евро, и сейчас также выпадает большая группа игроков. Как будете действовать, какие планы?

- В этой паузе мы будем работать с теми игроками, которые останутся. А их останется не так уж и мало. В нашем распоряжении будут и Виктор Мозес, и Куинси, и Соболев. Будем работать с ними. Касаемо линии обороны, также у нас есть игроки, которые не едут в сборные - Николай Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон. Конечно, воспользуемся этой паузой. 9 игроков у нас не будет, а остальные в нашем распоряжении.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
26 Августа 2021 в 21:55
Увы, Руй в растерянности. Это видно невооружённым глазом. И не то плохо, что опять проиграли, хотя и это плохо. Хуже, что команда с начала сезона только деградирует. От матча к матчу играем всё хуже и хуже. Я думаю, что перерыв на игры сборных - последний шанс Витории что-то в команде переломить, а матч 12-го числа с "Химками" будет для тренера "моментом истины". Увы. :(
Redwhite1959
26 Августа 2021 в 21:35
Молодец, Витория - не сдавайся! Вот только Федун в одночасье может твои планы разрушить(( Это он умеет...
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