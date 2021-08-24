«Сочи» интересуется колумбийским нападающим

Нападающий португальского «Белененсеша» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате России, передают португальские СМИ. Сообщается, что клубы уже достигли соглашения и объявят о трансфере в ближайшее время.

По данным источника, сейчас игроку нужно договориться с российским клубом по поводу контракта. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

Кассьерра стал игроком «Белененсеша» в 2019 году, перейдя из «Аякса». Ранее он также выступал за «Гронинген» и аргентинский «Расинг». В составе португальского клуба он сыграл 70 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.