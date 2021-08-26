Червиченко – о Витории в «Спартаке»: «Да не надо никого увольнять»

Андрей Червиченко, в прошлом представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, дал комментарии после очередного провального выступления «красно-белых» в РПЛ под руководством португальского специалиста Руя Витории. Сегодня команда уступила «Сочи» со счётом 1:2, хотя и отметилась в воротах соперника первой.

Бывший президент москвичей заявил, что игроки команды просто боятся пропустить гол, от чего садятся низко к своим владениям. Также Червиченко отметил, что давление, оказываемое на футболистов извне, никак не идёт им на пользу.

«Нужно ли поднимать вопрос об отставке Витории? Да не надо никого увольнять. Всем нужно успокоиться», - сказал экс-президент в интервью Sport24.

После проигрыша в матче с «Сочи», «Спартак» рискует потерять место в первой десятке РПЛ по итогам шести игровых дней.