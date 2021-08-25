Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Кауфриза

Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз всё ближе к переходу в московский «Спартак». По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, трансфер игрока обойдётся «красно-белым» в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Сент-Трюйдену» 2,5 млн евро. О переходе бельгийца могут объявить уже в ближайшее время. Бельгийские СМИ сообщали, что игрок подпишет контракт до 2025 года.

Напомним, что Кауфриз выступает в составе «Сент-Трюйдена» с 2020 года. Ранее бывший игрок сборной Украины Сергей Серебренников, который сейчас работает агентом в Бельгии, похвалил скаутинговую службу «Спартака» за находку защитника.