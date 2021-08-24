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Промес и Мозес вернулись в общую группу игроков «Спартака»

24 Августа 2021 • 16:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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26.08 18:30
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Игроки «Спартака» Куинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу «Спартак» - «Сочи» в общей группе, передаёт пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Промес получил травму в матче первого тура РПЛ с «Рубином» (0:1) и с того момента пропустил шесть матчей. В прошлом сезоне на его счету 11 игр в чемпионате России, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.

Мозес, в свою очередь, пропустил последних три матча «красно-белых». В этом сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Куинси Промес
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