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Премьер-лига

Витория: «Всё, что нам остается делать, это брать на себя ответственность и работать»

26 Августа 2021 • 23:22 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваше объяснение поражения?

- Непростое дело, сделали изначально самое сложное в этой игре, забили первыми гол, после этого не смогли удержать результат. Возможно, сказались нервозность, нехватка концентрации, возможно, также сказались наши предыдущие результаты. Тем не менее, надо было взять игру под контроль после забитого гола. Потеряли концентрацию, поэтому пропустили два мяча.

- Сейчас усилится давление на команду и вас лично. Сейчас пойдут разговоры об отставке. Насколько вы к этому готовы?

- Такова работа тренера. Я в своей жизни переживал и хорошие моменты, и подобные ситуации, здесь ничего не остается делать, как только идти вперед и работать. Ни в коем случае нельзя прятаться от этой ситуации, показать себя мужиками. Нужно показать, что у нас есть характер, есть душа. Если бы мне это не нравилось, я бы никогда не пошел работать. Ты находишься один под водой, и тебя никто не беспокоит. Кто уверен, что мы завтра  не умрем? Все, что нам остается делать, это брать на себя ответственность и работать. В этом моя сущность.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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