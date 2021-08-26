Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 220 Комментарии
Премьер-лига

Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Сочи»

26 Августа 2021 • 11:19 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Сочи
1.83 3.60 4.40
Через 5 ч. 44 мин.

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик и прогнозист Александр Бубнов поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с «Сочи» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:1. Если «Спартак» не выиграет, рискует зависнуть в нижней части таблицы. Проблем хватает у обоих соперников, но поставлю все же на хозяев», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице, а южане располагаются на пятой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Сочи прогнозы на футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
KUGO
26 Августа 2021 в 12:24
Неужели "мясо" не сольёт?
K.karitch
26 Августа 2021 в 11:35
Полетят пух и перья...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.75 3.25 2.65
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отзаявил Кривцова
12:20 · Россия. Премьер-лига
«Лион» назвал максимальную сумму, которую предложит за Азмуна
11:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Динамо» показывает чемпионскую игру»
11:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет подписать форварда «Гремио»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Сочи» 2
11:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия - Соболеву: «Главное - продолжать работать»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лепëхин: «Если ЦСКА попробует играть первым номером с «Зенитом» в открытый футбол, то питерцы победят однозначно» эксклюзив
10:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить матчи «Ростова» после смягчения ограничений по COVID-19
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Лион» подтвердил переговоры по трансферу лидера «Зенита»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Семак поделился мнением о ЦСКА
09:22 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ганчаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за «Краснодар»
08:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА отказали экс-нападающему донецкого «Шахтёра»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если «Зенит» сразу предложит высокий темп, то у ЦСКА будут проблемы»
02:15 · Россия. Премьер-лига
Зенит - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:10 · Россия. Премьер-лига
Ахмат - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
 