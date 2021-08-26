Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик и прогнозист Александр Бубнов поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с «Сочи» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:1. Если «Спартак» не выиграет, рискует зависнуть в нижней части таблицы. Проблем хватает у обоих соперников, но поставлю все же на хозяев», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице, а южане располагаются на пятой строчке.