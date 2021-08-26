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Витория - о низкой результативности в атаке: «Это стечение обстоятельств»

26 Августа 2021 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Сочи» (1:2) поговорил о результативности и новичках.

 - «Спартак» не забивает в официальных матчах больше одного мяча. Можете сказать, почему после кубкового турнира такой низкий процент реализации моментов? Почему Ларссон, Понсе и Соболев, которые забивали более 10 мячей за сезон, в этом сезоне не могут показать ничего?

- Такова реальность на данный момент. Помните, в последнюю неделю сборов здесь на Кубке мы забивали столько мячей, это буквально любой момент заканчивался голом. Но потом, да, что-то случилось, что как-то немного сломало эту ситуацию. Возможно, духа не хватает. Тем не менее, мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам из разных ситуаций с сопротивлением и без. На данный момент это стечение обстоятельств, все это можно исправить работой.

- Вы раньше говорили, что публично не обсуждаете трансферы и имена игроков. Если не называть фамилий, есть ли договоренность о том, кто «Спартак» покинет в конце трансферного окна? Может, скажете по позициям?

- С самого начала, когда мы пришли в «Спартак» работать, мы предоставили клубу список позиций, которые мы считали, нужно усилить. Мы прекрасно понимали, что эти вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду публично, поскольку эти вопросы исключительно касаются только меня и руководства клуба. Несмотря на ситуацию, я такую информацию разглашать не буду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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