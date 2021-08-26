Червиченко – о матче с «Сочи»: «Спартак» выглядел очень угрюмым»

Андрей Червиченко, ранее представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, поделился мнением об игре команды против «Сочи» в рамках шестого игрового дня российского первенства.

Червиченко подчеркнул, что у «красно-белых» в настоящее время есть проблемы как в защитной, так и в атакующей линиях. По мнению экс-президента, именно по причине посредственного выступления впереди «Спартак» не смог эффективно прессинговать «Сочи».

«Честно говоря, «Спартак» был очень угрюмым», - сказал Червиченко в интервью «Футболу России».

После проигрыша дуэли «Сочи», «Спартак» опустился на девятую строку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 7 набранных баллов.