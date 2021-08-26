Трясина затягивает: «Сочи» наказал унылый «Спартак» на выезде и поставил Виторию на грань отставки

Во втором четверговом матче шестого тура РПЛ встречались «Спартак» и «Сочи».

ФК «Сочи» выступает в Премьер-лиге всего третий год, но его противостояние со «Спартаком» уже обросло скандальными традициями благодаря спорным судейским решениям типа пенальти имени Казарцева и стычкам тренеров в подтрибунке. Сейчас тоже проскочила пикантная информация: одним из лайнсменов на матч был назначен Алексей Стипиди, тогда как одним из тренеров молодёжки «Сочи» является его родственник Дмитрий Стипиди.

Неудивительно, что при всех этих различных коллизиях матчи с «барсами» обычно не очень удачны для «красно-белых». После вымученной победы в добавленное время в июле 2019 года у них были три матча против сочинцев без побед – с двумя поражениями и ничьей посередине. Последний Кубок Париматч Премьер, где «Спартак» разнёс «Сочи» 4:0, не в счёт, поскольку это товарищеский турнир.

Руй Витория перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Он вернул в стартовый состав Соболева спустя два матча, когда тот выходил лишь на замену. Нашлось место в основе хозяев и для Кутепова с Умяровым, а на лавку по сравнению с прошлым туром присели Крал, Ломовицкий и Рассказов. У «Сочи» остался в запасе Нобоа, пропустивший прошлый матч. В центр атаки «барсов» вышел не Барсов, а Воробьёв. Новобранец черноморского клуба колумбийский нападающий Кассьера прибыл пока только на трибуну «Открытие Банк Арены».

Первый тайм не принёс болельщикам «Спартака» чего-то приятного. Хотя повод для сдержанной радости им было найти можно. То, что «красно-белые» не пропустили, уже определённое достижение, учитывая удручающую форму команды в последнее время. С другой стороны, сочинцы до перерыва ни разу серьёзно не угрожали хозяйским воротам. А спартаковцы гостевым – однажды. Это Соболев в конце тайма пробил после углового немного выше перекладины.

На старте второго тайма полуопасным ударом рядом с правой штангой отметился Юсупов. Сочинцы неплохо смотрелись несколько минут, но дальше прибавил «Спартак», и под отметку часа игры «гладиаторы» всё же затолкали мяч в чужие ворота. Ларссон навесил с углового справа, удар Жиго головой был заблокирован Цаллаговым. Мяч вернулся к Жиго, который скинул на Зобнина, и тот отличился вторым этажом из-под Цаллагова (1:0).

Казалось, хозяева немного поймали свою волну. Они задвигались в созидании, однако надолго их не хватило. Тумблер быстро переключился, и сочинцы как-то просто забили два мяча. Сработала замена Федотова. Недавно вступивший в игру Барсов идеально оказался на пути навесного прострела Маргасова – снаряд срикошетил от него в сетку (1:1). Вторая пробоина отрылась у «Спартака» тоже на левом оборонительном фланге. Мяч вернулся к Воробьёву короткими пасами через Нобоа и Цаллагова, и последовавший прострел чётко замкнул Юсупов (1:2). Подкатившийся Кутепов ничем помочь хозяевам не сумел.

В оставшееся время «красно-белые» бледно позиционно атаковали, и реально забить мог в одном эпизоде только Соболев, заработавший лишь угловой. Никакого финального штурма не было. Очень унылое зрелище показал «Спартак», проигравший сочинцам третий раз за четыре последних очных матча. Не находит пока Витория путей к улучшению игры своей команды. И найдёт ли вообще? Такими темпами отставка португальского специалиста не за горами.

Кирилл Иванцов