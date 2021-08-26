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Премьер-лига

Трясина затягивает: «Сочи» наказал унылый «Спартак» на выезде и поставил Виторию на грань отставки

26 Августа 2021 • 20:27 Комментировать (27)
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Во втором четверговом матче шестого тура РПЛ встречались «Спартак» и «Сочи».

Протокол игры  
Спартак Москва 1:2 Сочи
(1:0) Зобнин Роман 61'    
    66' Барсов Максим (1:1)
    73' Юсупов Артур (1:2)
Максименко Александр Кутепов Илья   76' (Промес Куинси (   76') Жиго Самуэль   85' (Ломовицкий Александр (   85') Джикия Георгий Бакаев Зелимхан   57' (Мозес Виктор (   57') Зобнин Роман   38' Умяров Наиль   76' (Хендрикс Йоррит (   76') Айртон Лукас Ларссон Джордан   85' (Игнатов Михаил (   85') Понсе Эсекель Соболев Александр Сергеевич   90'
Запасные: Ребров Артём Марков Даниил Крал Алекс Мирзов Резиуан Гапонов Илья Литвинов Руслан
Джанаев Сослан Заика Кирилл Юрганов Игорь Родригао   41' Барац Матео   46' (Прохин Данила (   46') Маргасов Тимофей   39' Попов Ивелин   63' (Барсов Максим (   63') Цаллагов Ибрагим Ангбан Викторьен   34'   63' (Нобоа Кристиан (   63') Юсупов Артур   90' (Павлов Даниил (   90') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   82' (Жоаозиньо Рамос (   82')
Запасные: Колмаков Максим Заболотный Николай Адамов Денис
26 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

ФК «Сочи» выступает в Премьер-лиге всего третий год, но его противостояние со «Спартаком» уже обросло скандальными традициями благодаря спорным судейским решениям типа пенальти имени Казарцева и стычкам тренеров в подтрибунке. Сейчас тоже проскочила пикантная информация: одним из лайнсменов на матч был назначен Алексей Стипиди, тогда как одним из тренеров молодёжки «Сочи» является его родственник Дмитрий Стипиди.

Неудивительно, что при всех этих различных коллизиях матчи с «барсами» обычно не очень удачны для «красно-белых». После вымученной победы в добавленное время в июле 2019 года у них были три матча против сочинцев без побед – с двумя поражениями и ничьей посередине. Последний Кубок Париматч Премьер, где «Спартак» разнёс «Сочи» 4:0, не в счёт, поскольку это товарищеский турнир.

Руй Витория перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Он вернул в стартовый состав Соболева спустя два матча, когда тот выходил лишь на замену. Нашлось место в основе хозяев и для Кутепова с Умяровым, а на лавку по сравнению с прошлым туром присели Крал, Ломовицкий и Рассказов. У «Сочи» остался в запасе Нобоа, пропустивший прошлый матч. В центр атаки «барсов» вышел не Барсов, а Воробьёв. Новобранец черноморского клуба колумбийский нападающий Кассьера прибыл пока только на трибуну «Открытие Банк Арены».

Первый тайм не принёс болельщикам «Спартака» чего-то приятного. Хотя повод для сдержанной радости им было найти можно. То, что «красно-белые» не пропустили, уже определённое достижение, учитывая удручающую форму команды в последнее время. С другой стороны, сочинцы до перерыва ни разу серьёзно не угрожали хозяйским воротам. А спартаковцы гостевым – однажды. Это Соболев в конце тайма пробил после углового немного выше перекладины.

На старте второго тайма полуопасным ударом рядом с правой штангой отметился Юсупов. Сочинцы неплохо смотрелись несколько минут, но дальше прибавил «Спартак», и под отметку часа игры «гладиаторы» всё же затолкали мяч в чужие ворота. Ларссон навесил с углового справа, удар Жиго головой был заблокирован Цаллаговым. Мяч вернулся к Жиго, который скинул на Зобнина, и тот отличился вторым этажом из-под Цаллагова (1:0).

Казалось, хозяева немного поймали свою волну. Они задвигались в созидании, однако надолго их не хватило. Тумблер быстро переключился, и сочинцы как-то просто забили два мяча. Сработала замена Федотова. Недавно вступивший в игру Барсов идеально оказался на пути навесного прострела Маргасова – снаряд срикошетил от него в сетку (1:1). Вторая пробоина отрылась у «Спартака» тоже на левом оборонительном фланге. Мяч вернулся к Воробьёву короткими пасами через Нобоа и Цаллагова, и последовавший прострел чётко замкнул Юсупов (1:2). Подкатившийся Кутепов ничем помочь хозяевам не сумел.

В оставшееся время «красно-белые» бледно позиционно атаковали, и реально забить мог в одном эпизоде только Соболев, заработавший лишь угловой. Никакого финального штурма не было. Очень унылое зрелище показал «Спартак», проигравший сочинцам третий раз за четыре последних очных матча. Не находит пока Витория путей к улучшению игры своей команды. И найдёт ли вообще? Такими темпами отставка португальского специалиста не за горами.

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Чемпионат России Сочи РПЛ
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Комментарии (23)
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Рейтинг комментариев
Santaclayss
26 Августа 2021 в 21:02
Приятно смотреть Спартак. У него большинство болел - плохиши, которые в итоге получают по заслугам.
Redwhite1959
26 Августа 2021 в 21:02
На спартаковской страничке сайта Трансфермаркет в разделе возможные переходы находятся трое - Понсе, Ларссон и Крал. Последний из этой троицы сегодня на поле не выходил, а вот двое других сегодняшний матч полностью провалили(( Похоже - сидят уже на чемоданах. После первого тайма обоих надо было уже менять, но ГТ заменил активных Бакаева и Умярова... В "Спартаке" сейчас нет такого распасовщика как Нобоа, который своим выходом на поле во втором тайме во многом и решил исход этой встречи. Это к тому, что "Спартаку" крайне необходим сейчас не правый защитник и ЦЗ вместо Жиго ( если уйдёт ), а качественный диспетчер. Только где ж его взять? Такие ребята сейчас на "вес золота" не только в РПЛ...
Starpom
26 Августа 2021 в 21:01
Виторию, Жиго, Джикия и Мозеса оставить ,а остальных под зад коленом и набрать с переферии , где ещё не испорчены золотым тельцом- чемпионат уже провален
Милка
26 Августа 2021 в 20:56
Зато Сочи кубок Пари матч не брал
8891SM
26 Августа 2021 в 20:55
лучше раньше чем будет хуже.
Evgen 86
26 Августа 2021 в 20:55
Вот как так то... Ведь столько пели про 100 лет и тд... Даже слов нет.
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:59
Позорно залетили..... Эх Старостин Старостин ))))
SpaM
26 Августа 2021 в 20:43
Такое ощущение, что хотят и умеют играть только Жиго и Джикия с Мозесом.
Остальные позор на позоре вкупе с неумением или нежеланием.
Оправдать нечем.
Сейчас конечно будут сказки про потерю концентрации и о том что надо забыть этот матч и двигаться дальше. Но это очень печально всё.
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:50
Так можно до оправдываться до ФНЛ. Зла на них нет
старый ХЬЮ
26 Августа 2021 в 20:41
Сочи с заслуженной победой! Спартак очень унылый, на бедолагу Виторию больно смотреть. По моему он уже в прострации и не понимает куда он попал.
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:45
Да уж жаль Витторию. С другой стороны значит он плохой психолог и не пьет а у нас иногда без стопаря не разберешся!!
старый ХЬЮ
26 Августа 2021 в 20:55
Еще месяц и уйдет в запой, искать смысл жизни.
Sergo
26 Августа 2021 в 20:40
В игре спартачей, так и читается обращение к болелам в 100-летие клуба: "(р)уй вам, а не викторию!!! "
Kalibr
26 Августа 2021 в 20:50
Самое любопытное, если не ошибаюсь, что в португальском "р" читается как "х".
К примеру бывший боец ЮФС - Хуа, которого обычно русскоязычные произносят - Руа.
только не мясо
26 Августа 2021 в 20:37
Поздравы "Сочи"!) Первый их гол конечно на "дурачка" залетел, а вот второй - просто раскатали всю защиту, красиво получилось... О спартаке сказать нечего.
JUMPER
26 Августа 2021 в 20:36
эх заклювали всеш таки чирнаморския арлы тушинских хамичков...))) ни абижайтися болелы...но они у вас савсем дохлыя...))) чо та происходить в каманди... энто явна накладаваить отпичатак...))) папыталися начать играть с выхадом антошки с витей...))) астальныя проста якарями тянуть команду на дно...)))
Sergo
26 Августа 2021 в 20:35
Госпадя! Какое же Спартак днище!))) Бедные болелы красно-белых... И это а 100-летие клуба! Какой шикарный подарок в виде говнеца и плевка а сторону своих же болел. Отаратительнее игры от команд, играющих в РПЛ, чем это делает Спартак, я еще не наблюдал.
P.S. А не замахнуться ли Федун-команде на ФНЛ для разнообразия? Кстати, там то и можно взять чемпионство)
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:39
Согласен. Может и вылетим в ФНЛ. Надо немного пройти очищение - катарсис.
Sergo
26 Августа 2021 в 20:41
Во-во
779
26 Августа 2021 в 20:31
Трудно что либо ожидать от команды, которая начинает проявлять хотя бы какие то желания и эмоции лишь начав проигрывать на 70-й минуте.
Неинтересно, пусто в плане мысли, застой. Куда делась команда предсезонки, которая летала? Загадка.
Кроме Джикии похвалить абсолютно некого.
Кутепов традиционно релаксный вариант, Айртон, как обычно и в своей штрафной бежит помогать нападающим. Не важно, что они от соперника.
Соболева, Ларссена и Понсе не было на поле. Надо ли что то говорить об атаке ещё? Да, автобус от Сочи и что? Вы игроки атаки или кто?
Не понимаю, что со Спартаком. Не могут это быть игровые проблемы.
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:35
Проиграл не Спартак а клуб имени Заремы! Ну выиграл Кубок пари матч - задача на сезон выполнена! Сливают Витторию игроки разве не видно?
779
26 Августа 2021 в 20:40
Да ладно тебе. Надо быть хотя бы отчасти профессионалом и не замечать склоки, которые есть абсолютно в любом коллективе, где делят миллионы долларов - не может быть подобных причин для такой игры. Сливают? Идите играть в Чертаново и сливайте кого угодно.
Sergo
26 Августа 2021 в 20:37
Забей на шпортаг и окончательно переключись на котолунь. Или ты по части карликов, теперь за ПэЖсЖо?
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