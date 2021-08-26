Трясина затягивает: «Сочи» наказал унылый «Спартак» на выезде и поставил Виторию на грань отставки

Во втором четверговом матче шестого тура РПЛ встречались «Спартак» и «Сочи».
|Спартак Москва
|1:2
|Сочи
|(1:0) Зобнин Роман 61'
|66' Барсов Максим (1:1)
|73' Юсупов Артур (1:2)
ФК «Сочи» выступает в Премьер-лиге всего третий год, но его противостояние со «Спартаком» уже обросло скандальными традициями благодаря спорным судейским решениям типа пенальти имени Казарцева и стычкам тренеров в подтрибунке. Сейчас тоже проскочила пикантная информация: одним из лайнсменов на матч был назначен Алексей Стипиди, тогда как одним из тренеров молодёжки «Сочи» является его родственник Дмитрий Стипиди.
Неудивительно, что при всех этих различных коллизиях матчи с «барсами» обычно не очень удачны для «красно-белых». После вымученной победы в добавленное время в июле 2019 года у них были три матча против сочинцев без побед – с двумя поражениями и ничьей посередине. Последний Кубок Париматч Премьер, где «Спартак» разнёс «Сочи» 4:0, не в счёт, поскольку это товарищеский турнир.
Руй Витория перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Он вернул в стартовый состав Соболева спустя два матча, когда тот выходил лишь на замену. Нашлось место в основе хозяев и для Кутепова с Умяровым, а на лавку по сравнению с прошлым туром присели Крал, Ломовицкий и Рассказов. У «Сочи» остался в запасе Нобоа, пропустивший прошлый матч. В центр атаки «барсов» вышел не Барсов, а Воробьёв. Новобранец черноморского клуба колумбийский нападающий Кассьера прибыл пока только на трибуну «Открытие Банк Арены».
Первый тайм не принёс болельщикам «Спартака» чего-то приятного. Хотя повод для сдержанной радости им было найти можно. То, что «красно-белые» не пропустили, уже определённое достижение, учитывая удручающую форму команды в последнее время. С другой стороны, сочинцы до перерыва ни разу серьёзно не угрожали хозяйским воротам. А спартаковцы гостевым – однажды. Это Соболев в конце тайма пробил после углового немного выше перекладины.
На старте второго тайма полуопасным ударом рядом с правой штангой отметился Юсупов. Сочинцы неплохо смотрелись несколько минут, но дальше прибавил «Спартак», и под отметку часа игры «гладиаторы» всё же затолкали мяч в чужие ворота. Ларссон навесил с углового справа, удар Жиго головой был заблокирован Цаллаговым. Мяч вернулся к Жиго, который скинул на Зобнина, и тот отличился вторым этажом из-под Цаллагова (1:0).
Казалось, хозяева немного поймали свою волну. Они задвигались в созидании, однако надолго их не хватило. Тумблер быстро переключился, и сочинцы как-то просто забили два мяча. Сработала замена Федотова. Недавно вступивший в игру Барсов идеально оказался на пути навесного прострела Маргасова – снаряд срикошетил от него в сетку (1:1). Вторая пробоина отрылась у «Спартака» тоже на левом оборонительном фланге. Мяч вернулся к Воробьёву короткими пасами через Нобоа и Цаллагова, и последовавший прострел чётко замкнул Юсупов (1:2). Подкатившийся Кутепов ничем помочь хозяевам не сумел.
В оставшееся время «красно-белые» бледно позиционно атаковали, и реально забить мог в одном эпизоде только Соболев, заработавший лишь угловой. Никакого финального штурма не было. Очень унылое зрелище показал «Спартак», проигравший сочинцам третий раз за четыре последних очных матча. Не находит пока Витория путей к улучшению игры своей команды. И найдёт ли вообще? Такими темпами отставка португальского специалиста не за горами.
Кирилл Иванцов
Остальные позор на позоре вкупе с неумением или нежеланием.
Оправдать нечем.
Сейчас конечно будут сказки про потерю концентрации и о том что надо забыть этот матч и двигаться дальше. Но это очень печально всё.
К примеру бывший боец ЮФС - Хуа, которого обычно русскоязычные произносят - Руа.
P.S. А не замахнуться ли Федун-команде на ФНЛ для разнообразия? Кстати, там то и можно взять чемпионство)
Неинтересно, пусто в плане мысли, застой. Куда делась команда предсезонки, которая летала? Загадка.
Кроме Джикии похвалить абсолютно некого.
Кутепов традиционно релаксный вариант, Айртон, как обычно и в своей штрафной бежит помогать нападающим. Не важно, что они от соперника.
Соболева, Ларссена и Понсе не было на поле. Надо ли что то говорить об атаке ещё? Да, автобус от Сочи и что? Вы игроки атаки или кто?
Не понимаю, что со Спартаком. Не могут это быть игровые проблемы.