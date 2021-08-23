Возвращение Фернандо в «Спартак» сорвалось из-за лимита на легионеров

Бразилец Лукас Фернандо, выступавший за «Спартак» в период с 2016 по 2019 год, мог снова оказаться в российском клубе. На данный момент полузащитник защищает цвета китайского «Бэйцзин Гоань», но до закрытия трансферного окна надеется сменить клубную прописку.

О возможном возвращении в Россию заговорил агент футболиста Матеус де Фария. В интервью Sport24 он подтвердил тот факт, что летом выходил на контакт с руководством москвичей. Правда, до конкретного предложения дело не дошло – вмешался лимит. Представители «Спартака» сообщили агенту Фернандо, что у них попросту нет места в заявке под еще одного легионера.

Впрочем, де Фария не исключает будущий переход своего клиента в РПЛ. Он заявил, что бразилец не торопится с принятием решения по своему будущему.