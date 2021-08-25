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Премьер-лига

Павлюченко: «Сочи» может не хватить опыта»

25 Августа 2021 • 23:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.83 3.60 4.40
Через 19 ч. 8 мин.
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Роман Павлюченко поделился своим прогнозом на матч шестого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Экс-нападающий «красно-белых» осознаёт, что старт сезона для его бывшей команды получился не самым успешным в силу слабых результатов в Премьер-лиге и вылета из Лиги чемпионов. Однако, по мнению Павлюченко, москвичи успели прийти в себя: «Нужно отыгрываться за потерянные очки на старте. Вариантов для них не очень много».

Проанализировав последние игры сочинцев, 39-летний футболист выразил мнение, что гости, вероятно, останутся без очков. «Они регулярно упираются, но опыта может не хватить для ровного прохождения дистанции», - цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Сочи
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