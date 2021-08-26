Хабиб считает, что только Романцев может исправить ситуацию в «Спартаке»

Известный российский боец UFC в лёгкой весовой категории, стававший чемпионом, прокомментировал очередную неудачу московского «Спартака» в российском первенстве.

«Спартаку» нужен Романцев. Только он сможет исправить ситуацию», - приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Напомним, сегодня «Спартак» в очередной раз провалился в матче РПЛ. На этот раз москвичи биты «Сочи» - 1:2. Так, после шести проведенных игровых дней, «красно-белые» рискуют выпасть из первой десятки команд в турнирной таблице чемпионата. «Сочи», в свою очередь, пока взобрался на позицию лидера.