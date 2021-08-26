Витории пора в отставку? Пять игроков, из-за которых «Спартак» дома проиграл «Сочи»

По такому сценарию Руй Витория надолго не задержится в «Спартаке». Удобный календарь на старте сезона никак не конвертирован в хорошие результаты. Даже смелая схема 3-4-3 не помогла против «Сочи». Первый тайм болельщики предпочтут забыть, во втором «красно-белые» открыли счёт и даже заиграли сносно, но две геометрически правильные атаки «Сочи» потушили «Спартак». У команды Руя Витории даже не было толкового шанса отыграться. Статистика матча: владение мячом - 58:42, удары по воротам - 15:10, в створ - 2:3, угловые - 7:3.

Из-за кого же «красно-белые» опять проиграли?«Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 5,0. Кроме забитых мячей у «Сочи» и моментов-то не было. Дальний и слабый удар Цаллагова просто для статистики. А так, Максименко пропустил всё, что летело. Правда, обвинить голкипера вряд ли получится.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,0. Центр обороны «Спартака» удивительным образом продолжает держать марку даже в проигранных матчах. Пара подкатов Джикии завершала опасные забеги «Сочи», Георгий снимал верх и полностью прикрыл Попова.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Понятно, почему «Спартак» хочет удержать Жиго в этом сезоне. Самуэль в прекрасной форме, выиграть у него борьбу нереально, пройти - практически невозможно. Сегодня француз снова был лучшим. Выиграл всю борьбу наверху, отдал 56 точных передач из 59, при этом всё время старался играть вперёд, и отдал голевую передачу на Зобнина.

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ИЛЬЯ КУТЕПОВ - 3,5. Витория вернулся к тройке защитников с Кутеповым, но на багаже Тедеско выехать не получилось. Илья очень часто ошибался в передачах, совсем не успевал за Заикой, и упустил Юсупова, когда тот забивал победный гол.

АЙРТОН - 3,0. Рекорд Кутепова по голевым ошибкам побьёт только Айртон. Пора бразильца поднимать в полузащиту, иначе беда. Упустил Маргасова за спину, когда тот сделал голевую срезку на Барсова. А затем проиграл зону, откуда пошёл прострел на Юсупова. Так москвичи получили два гола.

РОМАН ЗОБНИН - 5,0. Забитый гол чуть поднимает оценку Зобнину, провалившему игру. Масса необоснованно грубых подкатов, 60 процентов проигранной борьбы. Справедливая жёлтая карточка и отсутствие обостряющих действий впереди.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 4,0. Наиль Умяров результативных действий не совершал, поэтому оценку получает явно ниже. Центральные полузащитники «Спартака» вообще провели матч будто под копирку - блекло, слабо.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 5,0. Ну хоть активнее, чем обычно действовал Ларссон. Заработал для себя стандарт, опасно с него пробил. Трижды разгонял неплохие атаки, обострял. В инертной атаке «Спартака» был лучшим.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - 3,5. Появление на правом краю в качестве латераля, конечно же, срезало активность Бакаева. Подачи сегодня совсем не получались (ни одной обостряющей передачи), а Заика выиграл почти всю борьбу с Зелимханом - 7 эпизодов из 8.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - б/о. Кто-нибудь видел Понсе на поле?

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 4,0. А вот Соболева было видно на поле, но только за активность он получает оценку чуть выше неуда. Два загубленных момента на совести Александра. Выиграл борьбу, продавил, но с завершением проблема. А главная работа форвард - забивать.

ВИКТОР МОЗЕС - б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС - б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - б/о.