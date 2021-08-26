​В «Спартаке» высказались по поводу потенциального приезда фанатов на базу

«Спартак» проваливает старт нового сезона. Прямо сейчас команда Руя Витории занимает только девятое место в турнирной таблице с семью набранными очками в активе после шести сыгранных туров. Телеграм-канал «Раздевалка» располагает информацией о готовящемся приезде фанатов «Спартака» на клубную базу. По поводу этой информации высказался Дмитрий Зеленов, который руководит пресс-службой «красно-белых».

«Никто в команде прятаться от болельщиков не собирается. Все готовы к любому разговору», - рассказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что чемпионат России уходит на международную паузу.