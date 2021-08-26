Рианчо – о будущем Витории: «Тренеру надо дать поработать»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался насчёт будущего своего коллеги по цеху – Руя Витории.

Испанский футбольный тренер придерживается мнения, что «красно-белые» не должны увольнять своего нынешнего коуча, даже в случае негативного результата в поединке с «Сочи» в шестом туре РПЛ. «У команды много потерь из-за травм. Виторию нужно оставить при любом исходе. Тренеру надо дать поработать», - цитирует Рианчо Sport24.

Экс-рулевой «народной команды» посоветовал болельщикам набраться терпения, а «Спартаку» пожелал удачи в предстоящей игре.