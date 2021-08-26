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Премьер-лига

Рианчо – о будущем Витории: «Тренеру надо дать поработать»

26 Августа 2021 • 17:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Сочи
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Через 0 ч. 44 мин.

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался насчёт будущего своего коллеги по цеху – Руя Витории.

Испанский футбольный тренер придерживается мнения, что «красно-белые» не должны увольнять своего нынешнего коуча, даже в случае негативного результата в поединке с «Сочи» в шестом туре РПЛ. «У команды много потерь из-за травм. Виторию нужно оставить при любом исходе. Тренеру надо дать поработать», - цитирует Рианчо Sport24.

Экс-рулевой «народной команды» посоветовал болельщикам набраться терпения, а «Спартаку» пожелал удачи в предстоящей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Руй Витория Рауль Рианчо
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Комментарии (1)
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JUMPER
26 Августа 2021 в 17:24
ай...хто жи яму даст паработать...))) на хферми так ни принита...тамака усё миняитси...усё тичот...)))
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