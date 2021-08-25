Червиченко – о Витории: «Человеку надо дать поработать в спокойной обстановке»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался насчёт грядущей встречи «народной команды» с «Сочи».

«Хочется, чтобы «Спартак» преодолел все свои ментальные проблемы. Пора наводить порядок на поле», - заявил Червиченко в общении с «РБ Спорт»«РБ Спорт». По его мнению, главным козырем москвичей является скорость.

Также экс-президент «красно-белых» высказался о будущем Руя Витории у руля команды. По его мнению, угроза увольнения над португальцем точно не нависает: «Человеку просто надо дать поработать в спокойной обстановке».

Отметим, что по итогам пяти туров РПЛ у «Спартака» пока лишь 7 набранных баллов в активе.