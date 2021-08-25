В «Спартаке» рассказали о подготовке двух футболистов к матчу против «Сочи»

Главный врач московского «Спартака» Глеб Чернов рассказал о подготовке к ближайшему матчу российского чемпионата голландца Куинси Промеса и нигерийца Виктора Мозеса.

В интервью пресс-службе «красно-белых» Чернов отметил, что восстановление Промеса пытались ускорить, однако, из-за индивидуальных особенностей полузащитника, этого сделать не удалось. Также Чернов сообщил, что Виктор Мозес только недавно травмировался, но в скором времени будет готов выйти на поле.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» запланирован на завтра, 26 августа. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:30 по времени Москвы.