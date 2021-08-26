Жиго ответил на критику фаната после поражения «Спартака»

В четверг «Спартак» на своём поле проиграл «Сочи» в поединке шестого тура Премьер-лиги. После матча Самуэль Жиго уделил несколько минут фанатам «красно-белых». Судя по опубликованным видео, один из болельщиков «красно-белых» резко раскритиковал Жиго.

«Не позорься, езжай домой!» - выкрикнул фанат.

«Почему домой? Мы пробуем. Это футбол, это тяжело», - ответил Жиго.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков говорил о желании Самуэля Жиго перебраться в Европу, чтобы иметь возможность чаще видеться с сыном. Контракт француза рассчитан до конца текущего сезона.