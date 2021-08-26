​Салихова высказалась после поражения «Спартака»

Зарема Салихова пару недель назад прекратила вести свой телеграм-канал, поэтому теперь она значительно реже даёт комментарии по поводу ситуации в «Спартаке». Однако в четверг супруга Леонида Федуна всё же высказалась. После поражения «Спартака» от «Сочи» (1:2) Салихова сказала несколько слов по поводу Руя Витории, занимающего тренерское кресло в клубе.

«Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», - высказалась Салихова для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в своё время Зарема Салихова выступала против назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».