​На матче «Спартака» болельщики оскорбляют Федуна

В четверг вечером «Спартак» играет против «Сочи» и снова огорчает своих болельщиков. «Красно-белые» лидировали в счёте, но затем пропустили дважды за семь минут, и счёт на табло стал 1:2. После этого активные болельщики «красно-белых» принялись скандировать оскорбления, которые, очевидно, адресованы владельцу клуба Леониду Федуну.

«Клубом рулит *********** [девушка лёгкого поведения]», - скандируют фанаты, находящиеся за воротами.

Напомним, что в предыдущих пяти турах чемпионата «Спартак» смог раздобыть только семь зачётных баллов. Как следствие, московская команда располагается лишь в районе экватора турнирной таблицы.