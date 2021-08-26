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Премьер-лига

​На матче «Спартака» болельщики оскорбляют Федуна

26 Августа 2021 • 20:25 Комментировать (4)
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

В четверг вечером «Спартак» играет против «Сочи» и снова огорчает своих болельщиков. «Красно-белые» лидировали в счёте, но затем пропустили дважды за семь минут, и счёт на табло стал 1:2. После этого активные болельщики «красно-белых» принялись скандировать оскорбления, которые, очевидно, адресованы владельцу клуба Леониду Федуну.

«Клубом рулит *********** [девушка лёгкого поведения]», - скандируют фанаты, находящиеся за воротами.

Напомним, что в предыдущих пяти турах чемпионата «Спартак» смог раздобыть только семь зачётных баллов. Как следствие, московская команда располагается лишь в районе экватора турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
8891SM
26 Августа 2021 в 21:02
расхлебываем уход Тодеско.
779
26 Августа 2021 в 20:35
Ума нет - пиши пропало.
K.karitch
26 Августа 2021 в 20:33
Полетели пух и перья над заремой дорогой...
Don sangre
26 Августа 2021 в 20:32
Проиграл не Спартак а клуб имени Заремы! Позорище опять!
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окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
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