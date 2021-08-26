​Промес высказался после очередной неудачи «Спартака»

«Спартак» в четверг снова провалился, проиграв в родных стенах «Сочи» с результатом 1:2. После игры короткий комментарий для журналистов дал Куинси Промес.

«Это сложная ситуация, но мы её преодолеем», - сказал нападающий «красно-белых».

Что касается ситуации внутри команды, Промес отметил, что никаких проблем в коллективе нет.

«Сейчас сложные времена, но мы остаёмся вместе», - заявил Промес.

По поводу потенциальной отставки Руя Витории Куинси Промес не стал давать каких-либо комментариев.

Следующий матч «Спартак» проведёт 12 сентября. Соперником «красно-белых» будут «Химки».