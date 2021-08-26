Нападающий «Белененсеша» Матео Кассьерра продолжит свою карьеру в российском первенстве.

«Сочи» за несколько минут до начала поединка со «Спартаком» в шестом туре РПЛ обнародовал информацию о заключении договорённости по трансферу колумбийского нападающего. 24-летний футболист подписал контракт по схеме «2+1».

Подтверждение перехода Кассьерры представлено в официальном инстаграм-профиле южан.

Кассьерра неплохо зарекомендовал себя в минувшем розыгрыше португальской Примейры, отличившись в 32 поединках 10 забитыми мячами. Также у игрока есть опыт выступлений за «Аякс» и «Гронинген» в голландском чемпионате.