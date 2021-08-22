Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам московского клуба посредством своего профиля в «Инстаграм». В обращении игрок отреагировал на слухи, которые начали появляться вокруг него в последнее время. В частности, сообщалось, что Соболев и другие игроки «красно-белых» участвуют в заговоре против главного тренера Руя Витории.

Соболев написал, что его задача - играть в футбол, а участие в заговорах и прочем не для него. Игрок согласился с тем, что сейчас он и команда показывают не лучший футбол, но заверил, что футболисты переживают по этому поводу и пытаются это исправить.

Он добавил, что готов биться за команду и болельщиков, и пообещал, что все игроки попытаются исправить то положение, в каком клуб оказался сейчас.

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Спартак» расположился на восьмом месте, имея в активе семь очков. Сам игрок принял участие во всех пяти играх, в которых забил один гол.