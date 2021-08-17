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Россия. Премьер-лига

РФС отказался переносить поединок «Спартака» и «Сочи»

17 Августа 2021 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
26.08 18:30
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На днях «Спартак» запросил у российской Премьер-лиги перенести матч с «Сочи». Клуб хотел поменять время начала поединка, который должен начаться 26 августа в 18:30 по Москве.

«Спартак» надеялся на перенос игры на более позднее время, аргументируя это тем, что болельщикам будет трудно добираться до стадиона в будний день. Несмотря на просьбу москвичей, РФС ответила отказом, ссылаясь на отсутствие свободного слота в сетке вещания чемпионата. Об этом рассказала пресс-служба «красно-синих» в беседе со Sport24.

Для «Спартака» встреча с «Сочи» станет лишь третьей на домашней арене в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее москвичи в родных стенах минимально обыграли «Урал», а также уступили «Нижнему Новгороду».

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Спартак Москва Сочи РПЛ
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