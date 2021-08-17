РФС отказался переносить поединок «Спартака» и «Сочи»

На днях «Спартак» запросил у российской Премьер-лиги перенести матч с «Сочи». Клуб хотел поменять время начала поединка, который должен начаться 26 августа в 18:30 по Москве.

«Спартак» надеялся на перенос игры на более позднее время, аргументируя это тем, что болельщикам будет трудно добираться до стадиона в будний день. Несмотря на просьбу москвичей, РФС ответила отказом, ссылаясь на отсутствие свободного слота в сетке вещания чемпионата. Об этом рассказала пресс-служба «красно-синих» в беседе со Sport24.

Для «Спартака» встреча с «Сочи» станет лишь третьей на домашней арене в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее москвичи в родных стенах минимально обыграли «Урал», а также уступили «Нижнему Новгороду».