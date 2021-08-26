«Спартак» и его чемпионство в 2022: Кто усилит команду до конца трансферного окна

До закрытия трансферного окна в России осталось всего несколько дней, а «Спартак» до сих пор не сделал ни одного полноценного приобретения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ждать от «красно-белых».

В России трансферное окно закрывается 7 сентября, так что осталось совсем немного времени, когда ещё можно успеть кем-то пополниться. «Спартак», который давно громогласно грозился выиграть чемпионство в 2022 году, до сих пор не сделал ни одного трансфера на вход. Из аренды вернулись Николай Рассказов и Александр Ломовицкий, которые получили игровое время, и ещё ряд футболистов, которые вряд ли нужны Рую Витории. «Спартак» уже успел вылететь из Лиги чемпионов и растерять кучу очков в Премьер-лиге. При этом усиление команде явно необходимо.

Осложняет ситуацию уход Дмитрия Попова. «Спартак» остался без спортивного директора, и просто непонятно, кто в клубе сейчас вообще отвечает за селекцию. Времени же просто не остается. В принципе селекции «Спартака» этого лета можно поставить простой диагноз – «синдром Педро Роши». Все мы помним, как после чемпионского сезона накануне старта в Лиге чемпионов «красно-белые» нуждались в усилении, но никого толком не взяли, подписав буквально в последний момент Педро Рошу. Чем всё это закончилось, напоминать не стоит, благо бразильца на днях вновь с трудом пристроили в аренду на родину. И вот в «Спартаке» рецидив этого заболевания.

В ближайшее время в «Спартак» должен перейти Максимилиан Кауфриз из «Сент-Трюйдена». Судя по имеющейся информации, этот бельгиец едва ли сможет стать усилением «красно-белых». Его основная позиция – правый защитник в оборонительной тройке. Иными словами, вряд ли на него можно рассчитывать как на центрбека в паре с кем-то. Вопрос есть и с тем, как он будет играть именно справа в обороне. Кауфриз, видимо, сядет на лавку для подмены. Честно говоря, вариант со свободным агентом Бауэром, который может получить паспорт Казахстана и потерять статус легионера, который обсуждался ранее, выглядит уж как минимум не хуже. При этом для подписания Кауфриза нужно избавиться от одного легионера. Пока непонятно, от кого именно, но этот размен уже вызывает вопросы.

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Слева в обороне «Спартак» может пополниться Артёмом Макарчуком из «Балтики». С ним всё проще – он не будет занимать легионерскую позицию и сядет в запас под Айртона. Макарчук явно будет стоить дешевле 3 миллионов, которые требуют за Кауфриза. Вряд ли этого защитника можно считать усилением, но, по крайней мере, тут удивляться не приходится.

Однако подписание сразу двух защитников в запас вызывает очень простой вопрос, а зачем тогда нужен «Спартак-2»? Если уж двойка не может подготовить для основы игроков даже на лавку, то в чём необходимость этого проекта? Макарчука же берут из ФНЛ, а в своей команде никого нет такого уровня. Странно.

Судя по всему, больше новичков «Спартаку» ждать не стоит. Всех доступных россиян «красно-белые» пропустили и брать не стали. Платить больших денег за кого-то ещё с нужным паспортом москвичи не хотят. Что касается легионеров, то пока все позиции заняты. Будь даже желание, кого-то подписать было бы сложно, ведь тогда нужно ещё от кого-то избавиться. «Спартак» же не может даже придумать, что делать с Хендриксом, когда бесплатный Фернандо буквально просится обратно устами своего агента.

Рую Витории придётся играть тем составом, который есть. Возможно, если он начнёт выправлять ситуацию, то зимой получит какое-то усиление. Пока же стоит ждать новых рассказов про спортивную стратегию, назначение нового спортивного директора и так далее. А чемпионства на столетний юбилей точно не будет. Текущий состав без усиления с этой задачей не справится, ему ещё мучиться в Лиге Европы.

Андрей Центров