Джикия - Соболеву: «Главное - продолжать работать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал своего одноклубника Александра Соболева после неудачного старта сезона. Напомним, что нападающего не вызвали в состав сборной России на сентябрьские матчи.

Джикия заявил, что неудачное начало сезона отразилось на Соболеве, и сейчас футболист сильно переживает по этому поводу. Он отметил, что такие периоды бывают в карьере каждого футболиста, и главное в таких ситуациях - это продолжать работать над собой, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что в этом сезоне на счету Соболева пять матчей в РПЛ, в которых он отличился одним забитым мячом. Недавно нападающий продлил контракт с «красно-белыми» до 2026 года.

После пяти туров «Спартак» расположился на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре команда Витории дома сыграет с «Сочи».