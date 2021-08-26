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Джикия - Соболеву: «Главное - продолжать работать»

26 Августа 2021 • 11:18 Комментировать
Спартак Москва
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Сочи
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Через 5 ч. 45 мин.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал своего одноклубника Александра Соболева после неудачного старта сезона. Напомним, что нападающего не вызвали в состав сборной России на сентябрьские матчи.

Джикия заявил, что неудачное начало сезона отразилось на Соболеве, и сейчас футболист сильно переживает по этому поводу. Он отметил, что такие периоды бывают в карьере каждого футболиста, и главное в таких ситуациях - это продолжать работать над собой, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что в этом сезоне на счету Соболева пять матчей в РПЛ, в которых он отличился одним забитым мячом. Недавно нападающий продлил контракт с «красно-белыми» до 2026 года.

После пяти туров «Спартак» расположился на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре команда Витории дома сыграет с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев
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